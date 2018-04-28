Госдеп заявил об уничтожении более 20 тысяч взрывных устройств в САР

Более 20 тысяч мин и самодельных взрывных устройств было обезврежено в освобожденных от террористов районах на северо-востоке Сирии на средства, выделенные США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Как отмечается, с 2015 года было выделено около $54 млн, сказано в документе. При этом на эти средства, а также на дополнительную финансовую помощь союзников в Сирии удалось очистить от неразорвавшихся зарядов более 15,5 млн квадратных метров территории.

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В ведомстве добавил, что в частности, были расчищены «235 критически важных объектов инфраструктуры в Ракке», включая больницы, школы и водоочистные сооружения.

А также в рамках данной программы были профессионально обучены разминированию 250 «проверенных сирийцев».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал российские власти поддержать женевский процесс под началом ООН по урегулированию военного конфликта в Сирии.