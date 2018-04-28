Генсек ОБСЕ прокомментировал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер приветствует намерение КНДР и Южной Кореи подписать мирный договор. Об этом сообщается на сайте организации.

«Я надеюсь, что это событие положительно скажется на нашей глобальной безопасности и вдохновит другие находящиеся в состоянии конфликта государства выйти на путь мира», — сказал Гремингер.

Реклама

В свою очередь председатель ОБСЕ Анджелино Альфано также приветствовал данное решение и выразил надежду на то, что «исход встречи внесет позитивный вклад в снятие напряжения в регионе».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на нем лежит ответственность за урегулирование ситуации на Корейском полуострове.