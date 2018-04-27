Бывший военный ВСУ рассказал о плохом состоянии украинской армии

Бывший командир ВСУ Владимир Шилов в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что ситуация с украинской армией «сильно ухудшилась». Об этом сообщает РИА «Новости».

Военный отметил, что Киев «угробил» добровольческие движения, а контрактные военнослужащие также не хотят работать с ВСУ.

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«Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог, Россия дернется», — сказал Шилов.

Ранее сообщалось, что начальника штаба ВМС Украины Романа Гладкого уволили из-за «ненадлежащего исполнения служебных обязанностей». Также ранее сообщалось, что на Украине задумались о создании нового рода войск.