Опубликовано видео испытания американской межконтинентальной ракеты Minuteman III

ВВС США провели испытания баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III, передает портал Indepthnews.

Сообщается, что запуск произошел с военной базы Ванденберг утром 25 апреля. Отмечается, что ракету запустили без предупреждения гражданских лиц, которые живут неподалеку от военного объекта.

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Также известно, что ракета не была оснащена боевой частью. По информации портала, испытания прошли успешно, головная часть Minuteman III поразила намеченную цель.

В 2017 году также сообщалось об испытании ракеты Minuteman III. В прошлом тестовые запуски, как и в этот раз, проходили без боевого заряда.