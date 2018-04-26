Пентагон заявил о радиоэлектронных атаках против ВВС США в Сирии

Командующий силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас заявил, что против самолетов американских ВВС использовались средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время военных операций в Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, Томас считает, что в Сирии наблюдается «самое агрессивное» применение средств РЭБ. Он отметил, что противники «проверяют [армию Соединенных Штатов] каждый день, прерывая наши средства коммуникации, делая неработоспособными наши [самолеты] AC-130 и т.д.».

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В издании The Drive отметили, что генерал-лейтенант не указал, о каких противниках идет речь. Однако отмечается, что Томас скорее всего имел в виду вооруженные силы России.

Ранее сообщалось, что в Москву доставили выпущенные по Сирии американские крылатые ракеты.