Украина заявила о сотнях самоубийств военных с начала операции в Донбассе

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с момента начала военной операции на востоке страны в 2014 году 554 военнослужащих покончили с собой, еще 3,8 тыс. погибли. Об этом он написал в фейсбуке.

«С начала проведения АТО [антитеррористической операции] статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек. 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика по состоянию на 01.04.2018)», — написал Матиос.

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Он отметил, что украинская сторона в 2018 году выделила 109 млн гривен на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации для участников военной операции. Однако, по словам Матиоса, данные деньги не могут быть потрачены по назначению, так как министерство социальной политики Украины не приняло необходимые нормативные документы.

Он подчеркнул, что стране также не хватает специалистов, которые могли бы заниматься психическим здоровьем военных: по его данным, на Украине немногим больше 300 военных психологов с практическим опытом.

«Вот и получается, что деньги на государственных счетах лежат, а услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях», — резюмировал Матиос.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов допустил, что в Донбассе могут быть проведены «точечные АТО».