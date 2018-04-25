Пентагон: слова России о пораженных целях в Сирии можно легко опровергнуть

Фотографии зданий в Дамаске, которые были разрушены в результате ракетного удара, опровергают утверждения руководителя Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Сергея Рудского о том, что только 22 из 105 ракет, выпущенных США и союзниками, достигли цели, заявил представитель Пентагона Эрик Паон, передает РИА «Новости».

«Утверждения генерала Рудского, что только 22 из 105 наших ракет попали в цель, можно легко опровергнуть. Мы предоставили размещенные в открытом доступе изображения целей до и после ударов. С учетом российских официальных заявлений о непреодолимой российской ПРО в Сирии результаты были довольно скромные», — сказал Паон.

Ранее в Генштабе ВС России рассказали, сколько ракет западных стран попали в цель в Сирии.