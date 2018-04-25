Макрон: Франция не собирается выходить из ядерного соглашения с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в конгрессе США заявил, что Франция не намерена выходить из действующего ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

«Мы подписали его (соглашение) по инициативе США, мы подписали его вместе — США и Франция. Поэтому мы не можем просто сказать, что должны избавиться от него», — сказал Макрон.

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По его словам, Франция не будет выходить из соглашения «не имея чего-то существенного взамен».

Ранее Госдепартамент США заявил, что страна не будет менять условия ядерной сделки с Ираном.

Также в Министерстве иностранных дел России призвали не трогать ядерное соглашение с Ираном.