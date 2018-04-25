Госдепартамент: США не будут менять условия ядерной сделки с Ираном

Американская сторона не планирует пересматривать условия ядерной сделки с Ираном, однако рассчитывает на выработку дополнительных соглашений к нему, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает РИА «Новости».

«США не собираемся вновь проводить переговоры по СВПД или менять его условия. Мы просто ищем дополнительное соглашение, которое разработает серию дополнительных правил и ограничений», — сказал Форд.

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Он также подчеркнул, что американского руководство хочет остаться в ядерной сделке по Ирану для того, чтобы устранить ее недостатки. Об этом Форд заявил в ходе своего выступления на пресс-конференции в Женеве.

Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали не трогать ядерное соглашение с Ираном.