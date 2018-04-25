В Петербурге спустят на воду противоминный корабль нового поколения

Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ России «Иван Антонов» спустят на воду на Средне-Невском судостроительном заводе 25 апреля, передает РИА «Новости».

«Двадцать пятого апреля на АО «Средне-Невский судостроительный завод» состоится торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны «Иван Антонов» (проект 12700 «Александрит»)», — говорится в сообщении завода.

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Название корабль получил в честь снайпера, участника Великой Отечественной войны, мичмана Героя Советского Союза Ивана Антонова.

Корабль является новым поколением кораблей противоминной обороны, он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

Ранее сообщалось, что на вооружение США поступил корабль с монтируемой лазерной пушкой.