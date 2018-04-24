Более 62,5 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 62,5 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 516 жителей Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

Реклама

По его словам, в настоящее время в Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте начались столкновения между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками.