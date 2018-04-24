Трамп заявил о желании «уйти из Сирии»

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэль Макроном, передает Reuters.

«Мы хотим вернуться домой и мы вернемся домой, но мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след и это важная часть наших обсуждений», — сказал Трамп.

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По его словам, это произойдет «относительно скоро».

Ранее Трамп обвинил Иран и Россию в создании проблем на Ближнем Востоке.

СМИ сообщали, что Трамп хочет заменить американских военнослужащих в Сирии арабскими. По имеющимся данным, действия США связаны с опасениями Трампа, что силы сирийской армии или другие участвующие в конфликте группировки могут захватить подконтрольную США территорию, если американские военные покинут регион.