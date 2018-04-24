Коалиция США раскрыла подробности авиаудара Ирака по Сирии

Иракские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» в Сирии, заявил представитель возглавляемой США коалиции Райан Диллон, передает РИА «Новости».

«На этой неделе ВВС Ирака нанесли удар по известной нам штаб-квартире ИГ, которая использовалась для переброски боевиков ИГ. Эта сложная операция планировалась и осуществлялась иракскими силами безопасности при поддержке коалиции», — сказал Диллон.

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О том, что военно-воздушные силы Ирака нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в приграничных районах на сирийской территории, сообщалось 19 апреля.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.