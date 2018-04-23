Россия и США обсудили нераспространение ядерного оружия

Делегации России и Соединенных Штатов провели двустороннюю встречу «на полях» второй подготовительной конференции к Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 (ДНЯО), передает РИА «Новости».

Сообщается, что делегацию США на конференции в Женеве возглавил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Делегацию России возглавляет директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усиления ядерного сдерживания России. По его мнению, в ответ на модернизацию Россией своего ядерного оружия блок должен усилить ядерную оборону.