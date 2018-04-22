После слов Макрона о «новой Сирии» Пушков вспомнил о катастрофе в Ливии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о намерении построить «новую Сирию». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Страны Запада уже построили «новую Ливию» — и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить «новую Сирию». По проторенному пути», — заявил Пушков.

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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, который рассказал о намерении западных стран остаться на сирийской территории после уничтожения террористов.

«Эти страны собираются находиться на территории независимого государства без просьбы законного правительства. Цель их понятна — создать дестабилизацию и управляемый хаос в регионе. Эти задачи стоят перед американцами и их союзниками, и они любым путем попытаются их исполнить», — заявил Чепа.