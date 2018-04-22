Министр обороны ФРГ призвала усилить давление на Россию

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость более жесткого курса в отношениях с российской стороной. Об этом она сказала в интервью Bild.

«Путин не ценит слабость», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, проблема в отношениях России с Западом заключается в поиске «образа врага», который нужен именно Москве. Она добавила, что нужно продолжать давление на Россию при помощи санкций, и сказала, что к диалогу с Кремлем необходимо подходить «с позиции единства и силы».

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Министр также обратила внимание на то, что улучшению отношений с российской стороной препятствуют присоединение Крыма, а также позиции Москвы по Сирии и Донбассу.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону из-за блокирования резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН.