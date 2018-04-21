Захарова прокомментировала отправку экспертов ОЗХО в сирийскую Думу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По имеющейся информации, утром 21 апреля специальная миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии выехала в г.Дума (Восточная Гута) к месту предполагаемого применения токсичных химикатов 7 апреля. При этом обращает на себя внимание тот факт, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в Техсекретариат ОЗХО официального запроса Дамаска на направление инспекторов. Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми», — сказала Захарова.

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По ее словам, российская сторона ожидает от инспекторов ОЗХО максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего и скорейшего представления объективного доклада.

Захарова также отметила, что «речь идет о, по сути, первом за всю историю существования сирийского «химического досье» посещения места заявленного сирийской оппозицией и аффилированных с ней НПО химинцидента».

Она подчеркнула, что до сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей.

Ранее СМИ сообщили об отказе экспертов ОЗХО встречаться с жителями сирийской Думы.