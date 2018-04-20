МИД Франции: Россия множит противоречивые официальные заявления по Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посчитал, что Россия распространяет противоречивые официальные заявления по предполагаемой химатаке в сирийской Думе и не может решить, была ли она на самом деле, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра.

«На протяжении нескольких дней Россия множит противоречивые официальные заявления по химатаке в Думе: в один день о том, что ее не было, на следующий день — что ее устроили боевики, ещё через день — о манипуляции западных стран», — сообщается в заявлении министра.

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Также он посчитал, что в заявлениях российской стороны нет «последовательности и правдивости», так как Россия намеревается «посеять сомнения и путаницу».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в докладах по Сирии ООН передает России информацию «из вторых рук».