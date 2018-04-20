Российские военные обнаружили гексамин в лаборатории боевиков в Сирии

Специалист войск радиационной, химической и биологической защиты полковник Александр Родионов заявил, что российские военные обнаружили в сирийском городе Дума вещество гексамин, используемое для изготовления химического оружия, передает РИА «Новости».

«В ходе обследование химической лаборатории боевиков были обнаружено в большом количестве вещество гексамин, что является еще одним доказательством, что боевики занимались изготовлением химоружия», — сказал Родионов.

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По его словам, гексамин используется как для производства взрывчатки, так и для изготовления боевых отравляющих веществ типа зарин.

Ранее СМИ сообщили об отказе экспертов ОЗХО встречаться с жителями Думы.