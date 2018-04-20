В МИД Германии прокомментировали сообщения о канистре с хлором в Сирии

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что у дипломатического ведомства нет данных о канистре с хлором из Германии, обнаруженной в сирийской Восточной Гуте, передает РИА «Новости».

«У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить», — сказал Бройль.

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По его словам, разрешения на импорт хлора из ФРГ в Сирию не выдавались. В то же время Бройль отметил, что вещество само по себе не является запрещенным и может использоваться, например, для очистки воды.

«Я считаю, нельзя дать отвлечь себя от вопроса применения хлора в качестве оружия», — добавил представитель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнаруженная в Сирии канистра с хлором лежала на «гладко прибранной» кровати.