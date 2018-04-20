Сирийские ВВС наносят удары по позициям боевиков к югу от Дамаска

Сирийские военно-воздушные силы совершают удары по позициям боевиков террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» к югу от Дамаска, передает сирийское агентство SANA.

По данным корреспондента агентства, сирийские военные наносят концентрированные удары по опорным точкам террористов, среди которых также «Ахрар аш-Шам» и «Абабиль Хуран», в районе Хаджар аль-Асвад к югу от Дамаска.

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Отмечается, что среди боевиков насчитываются десятки раненых и погибших.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в уничтожении следов химатаки в Сирии.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.