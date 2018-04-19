Пентагон заявил о профессионализме российских сил при ударе США по Сирии

Российские военные «вели себя профессионально» во время удара США по Сирии и не угрожали американским ВМС. Об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов США Кеннет Маккензи, передает РИА «Новости».

«Мы не чувствовали угрозы ни в какой момент. На самом деле никаких угроз во время этого удара русские не транслировали. Они действовали профессионально и соблюдали «правила дорожного движения» на море», — сказал Маккензи.

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Он отметил, что никакой опасности для эсминца Donald Cook не было.

Ранее глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американская сторона не стала уведомлять российских военных о запланированных авиаударах по территории Сирии.