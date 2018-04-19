Эксперт объяснил слова Трампа о «жесткой схватке» между Россией и США в Сирии

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о «жесткой схватке» между Россией и США в Сирии для американских избирателей, а не для внешнего мира. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, пишет RT.

«Его идея очень проста — показать, что не только все ракеты долетели до цели, не только Россия находится под «страшнейшим» гнетом санкций, но и что российская сторона всегда несет потери, когда встречается с США… Трамп делает расстановку шахмат, говоря, что Америка уже сталкивалась с Россией и ничего не случилось», — отметил Судаков.

Ранее Трамп, выступая на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде, заявил, что месяц назад между американскими и российскими войсками в Сирии произошла схватка, в результате которой погибло много людей.