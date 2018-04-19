Герасимов встретился с верховным главнокомандующим НАТО

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапаротти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны и пресс-службу альянса.

Встреча Герасимова и Скапаротти прошла в Баку.

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«В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов», — отметили в Минобороны.

В НАТО подчеркнули, что военачальники «использовали канал для поддержания предсказуемости и транспарентности».

«Разговор был посвящен вопросам, связанным с обстановкой и учениями. Эта встреча лицом к лицу демонстрирует ясный взаимный интерес в поддержании военных линий связи, что соответствует политике диалога и транспарентности НАТО», — рассказали в альянсе.

Ранее Герасимов встретился с американским коллегой.