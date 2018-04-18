В Дании нашли «загадочную подлодку Гитлера»

В Дании на дне пролива Скагеррак обнаружили немецкую подводную лодку U-3523, на которой командование Третьего рейха якобы сбежало в Южную Америку, сообщает The Daily Star.

По данным издания, доступ к лодке сильно затруднен, так как она находится на глубине 123 метров.

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Издание уточняет, что, по распространенной версии, подлодка была потоплена в мае 1945 года британским бомбардировщиком, однако ее обломки до сих пор не были найдены, в связи с чем возникла легенда, что U-3523 была использована руководством нацистской Германии для побега в Южную Америку.

В свою очередь, в датском Музее морской войны рассказали, что реальных доказательств того, что U-3523 действительно перевозила нацистских лидеров нет.

В октябре 2017 года у побережья Ирландии найдены обломки британского лайнера «Атения» — первого корабля, потопленного Германией во Второй мировой войне.