Госдеп США не исключил введения санкций против Турции из-за закупки С-400

Помощник госсекретаря США Уэс Митчелл заявил, что Турция может попасть под санкции в случае покупки у России ЗРК С-400, передает РИА «Новости».

«Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35», — заявил Митчелл, выступая перед палатой представителей конгресса США.

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Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не рекомендуют Турции закупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Поставки С-400 турецкой стороне намечены на июль 2019 года.