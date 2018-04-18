ОЗХО: сотрудники ООН попали под обстрел в сирийской Думе

По словам источника, руководитель Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю сообщил об обстреле сотрудников ООН в сирийской Думе, передает Reuters.

Об этом глава ОЗХО сообщил в ходе заседания исполнительного совета организации, который проходит в ее штаб-квартире в Гааге.

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По его словам, группа по обеспечению безопасности экспертов миссии ОЗХО была вынуждена отступить, доступ экспертов к месту предполагаемой химической атаки по-прежнему затруднен.

Ранее сообщалось, что миссия ОЗХО отложила инспекцию в Думе из-за перестрелки. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предлагал содействие в обеспечении безопасности экспертов ОЗХО в Восточной Гуте.