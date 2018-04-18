Китай пожаловался на дефекты купленного у Украины авианосца

Китай обнаружил недостатки у своего первого авианосца Liaoning — купленного у Украины и модернизированного крейсера «Варяг». Об этом сообщает Asia Times.

Один из китайских летчиков пожаловался, что совершить посадку на авианосец довольно проблематично. Для этого истребителю J-15 необходимо сбросить вес — оружие и топливо.

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Также сообщается, что Китай произвел около 1,2 тыс. технических элементов для модернизации судна, однако возможности по его улучшению ограничены из-за «врожденных дефектов». Издание отмечает, что Liaoning значительно уступает американским авианосцам.

Китай приобрел судно «Варяг» в 1998 году. Крейсер доставили в порт Даляня в 2005 году, после чего началась его модернизация. На вооружение получившийся авианосец поступил в 2012 году.

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