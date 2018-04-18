Миссия ОЗХО отложила инспекцию в Думе из-за перестрелки

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отложили визит на место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе из-за перестрелки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

О перестрелке миссию ОЗХО уведомили сотрудники ООН. Как сообщается, стрельба произошла во вторник, 17 апреля. Подробности не указываются. Тем не менее миссия приняла решение отложить начало работ.

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Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что эксперты ОЗХО смогут начать работу в сирийской Думе на месте предполагаемой химической атаки в среду, 18 апреля.

По его словам, для начала работы инспекторов нужно получить «зеленый свет» от команды ООН.