Лондон запросил срочный ответ от секретариата ООН по работе миссии ОЗХО в Сирии

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс запросила у секретариата ООН ответа о местонахождении и работе миссии ОЗХО в сирийской Думе, где, предположительно, произошла химатака. Ответ должен быть предоставлен в течение суток, передает РИА «Новости».

«Я думаю, будет крайне полезно, если секретариат проведет для Совета [безопасности] либо брифинг, либо предоставит краткую сводку о том, где сейчас находится миссия ОЗХО по установлению фактов [применения химоружия в Сирии] и Департамент безопасности ООН, каковы их дальнейшие планы, и были ли какие-то задержки на пути к Думе, и что стало их причиной. Если бы это можно было бы сделать в следующие 24 часа, я была бы очень благодарна», — сказала Пирс на заседании Совбеза ООН, которое проводится по инициативе России.

Ранее в Госдепе США заявили, что эксперты ОЗХО все еще не начали работать в Сирии.