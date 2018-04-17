Эксперты ОЗХО прибыли в Сирию
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в сирийский город Дума, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Эксперты исследуют место химической атаки, которая якобы прошла в Думе 7 апреля.
Ранее в МИД Франции обвинили Россию и Сирию в том, что сотрудникам ОЗХО мешают попасть на территорию предполагаемой химатаки в Думе.
Также ранее сообщалось, что постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил о том, что Дамаск обеспечил экспертам ОЗХО все условия для нормальной работы в Сирии.