Эксперты ОЗХО прибыли в Сирию

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в сирийский город Дума, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Эксперты исследуют место химической атаки, которая якобы прошла в Думе 7 апреля.

Ранее в МИД Франции обвинили Россию и Сирию в том, что сотрудникам ОЗХО мешают попасть на территорию предполагаемой химатаки в Думе.

Также ранее сообщалось, что постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил о том, что Дамаск обеспечил экспертам ОЗХО все условия для нормальной работы в Сирии.