СМИ: Россия перестанет предоставлять НАТО самолет Ан-124

Российская группа компаний «Волга-Днепр» предупредила НАТО, что перестанет поставлять войскам Альянса, включая Францию, транспортный самолет Ан-124 после 2018 года, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на свои источники.

«Мы получили явные сигналы о том, что это решение связано с санкциями США», — сообщили изданию во французских вооруженных силах.

Как отмечает СМИ, выход «Волга-Днепра» из договора SALIS (по которому страны альянса получили возможность пользоваться Ан-124 по системе предоплаченных летных часов), станет «ударом для французских войск», поскольку они остаются зависимыми от Ан-124 в вопросах перевозки очень тяжелых грузов, таких как вертолеты и броневики, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.