WSJ: Трамп хочет заменить американских военнослужащих в Сирии арабскими

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к союзникам на Ближнем Востоке и предложила направить в регион войска на замену американскому военному контингенту. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, советник по нацбезопасности США Джон Болтон провел переговоры с главой Службы общей разведки Египта генералом Аббасом Камелем, чтобы выяснить, хочет ли египетская сторона содействовать реализации этого плана.

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«К Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ обратились за предоставлением финансовой поддержки, а также относительно обеспечения более широкого вклада», — приводит издание слова одного из источников.

По имеющимся данным, действия США связаны с опасениями Трампа, что силы сирийской армии или другие участвующие в конфликте группировки могут захватить подконтрольную США территорию, если американские военные покинут регион.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп все еще намерен вывести американские войска из Сирии.