Депутат Рады: Украина не заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти страны не заинтересованы в прекращении военного конфликта в Донбассе.

«Минские [соглашения] не выполняются до сегодняшнего дня… Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах [на Донбассе], ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта», — сказал Мураев.

Ранее президент страны Петр Порошенко заявил, что формат Антитеррористической операции вооруженных сил Украины на востоке страны будет изменен на операцию Объединенных сил 30 апреля. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов также заявлял, что в Донбассе в будущем могут проводиться «точечные антитеррористические операции».