СМИ: сирийская ПВО сбила ракеты рядом с Хомсом

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила ракеты над городом Хомс в центре западной Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

«Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», — пишет агентство.

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РИА «Новости», со ссылкой на государственное телевидение, добавляет, что сбито «около девяти» ракет.

По данным телеканала, ракеты должны были поразить военный аэродром Эш-Шайрат. Отмечается, что ракетная атака была перехвачена государственными силами ПВО. При этом не сообщается, кто мог быть ответственен за атаку.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров назвал цель российской помощи Сирии.

Также ранее президент США Дональд Трамп сказал, что все ракеты, выпущенные во время удара по Сирии, попали в цель. Представители Сирии при этом заявляли, что государственная ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету.