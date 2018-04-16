СМИ: российские подлодки помешали британской субмарине выпустить ракеты по Сирии

Британская субмарина, пытавшаяся осуществить атаку в Сирии, была заблокирована двумя российскими подводными лодками класса «Варшавянка», сообщает Times со ссылкой на военные источники.

По данным издания, с подлодки по территории Сирии должны были быть выпущены крылатые ракеты, однако два российских судна устроили «игру в кошки-мышки» с британской субмариной. В конечном счете судно не стало участвовать в ударе по Сирии.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что российская сторона готова оказать содействие экспертам ОЗХО в Сирии.