В Минобороны России назвали «реальные» цели удара США по Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что реальными целями удара США, Британии и Франции по Сирии были не только объекты в Барза и Джарамани, но и военные объекты, включая аэродромы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барза и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы», — сказал Конашенков.

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По его словам, в отражении этого ракетного удара сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела».

Он также добавил, что атакованные объекты в Сирии не являются заглубленными или хорошо защищенными ПВО бункерами, для их уничтожения хватило бы не более 10 ракет.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала цели ударов в Сирии.