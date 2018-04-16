Французский депутат сообщил о 44 извещениях о химатаках в Сирии

Депутат партии «Вперед, республика» Ришар Ферран заявил, что спецслужбы Франции за последний год зафиксировали не менее 44 случаев использования химического оружия властями Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на заседании нижней палаты парламента страны, посвященного операции в Сирии.

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«Французские службы с 4 апреля 2017 года, с атаки в Хан-Шейхуне зафиксировали по меньшей мере 44 оповещения о применении сирийским режимом химического оружия», — отметил Ферран.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона обнаружила «актеров» из видео постановочной химатаки в Сирии.

По его словам, постановка в Думе могла быть подготовлена с участием НПО, на платной основе сотрудничающих со странами Запада.