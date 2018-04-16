ОЗХО запросила у ВОЗ данные о пострадавших от химатаки в сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запрос о пострадавших от предполагаемой химической атаки в Сирии. Об этом сообщается на сайте организации.

«Я направил письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой поделиться с нами информацией, которая, как утверждалось, была собрана их партнерами на местах», — говорится в заявлении гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

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Он также отметил, что власти Сирии предложили экспертам поговорить с 22 свидетелями инцидента.

Ранее сообщалось, что Россия обнаружила «актеров» из видео постановочной химатаки в Сирии.