Белый дом: США намерены вернуть своих военных из Сирии как можно скорее

США по-прежнему собираются вернуть американских военнослужащих на родину из Сирии как можно скорее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ и создать условия, которые предотвратят ее возрождение», — говорится в заявлении.

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По ее словам, американская сторона надеется, что ее партнеры и союзники в регионе возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности на сирийской территории.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил в конгрессе США после нанесенных по Сирии ударов, что действовал согласно конституции ради защиты интересов страны.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.