Министр обороны Британии рассказал об ударе по Сирии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что удар по территории Сирии был направлен на уничтожение «химического арсенала» президента САР Башара Асада. Об этом пишет The Times.

Он также отметил, что Великобритания, США и Франция не собирались «срывать стратегические цели» России в Сирии. А сама атака якобы была совершена для «сдерживания» Асада и его «режима» от повторного использования химоружия.

Реклама

Однако, не уточнил, какие именно цели России в САР он считает таковыми.

Уильямсон подчеркнул, что британские военные сделали «все возможное», чтобы избежать эскалации и предотвратить потери среди мирного населения.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что без улучшения отношений между Россией и США шансы на урегулирование в Сирии нулевые.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.