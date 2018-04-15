Госдеп назвал условие для возвращения к диалогу с правительством Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало находящееся у него химическое оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу», — сказала Науэрт.

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Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонного разговора пришли к выводу о необходимости совместной работы для поиска политического решения по ситуации в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.