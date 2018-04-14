Макрон обсудил с Трампом и Мэй ситуацию в Сирии

Глава Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону атаки по Сирии с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Он поприветствовал прекрасную координацию сил Франции с силами наших британских и американских союзников во время операции против химического оружия в Сирии, которая достигла своих целей», — говорится в официальном сообщении.

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Ранее сообщалось, что Франция готовит свой проект резолюции по разрешению кризиса в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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