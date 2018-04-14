В США заявили о готовности нанести новый удар по Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что вооруженные силы Соединенных Штатов «в боевой готовности» для нанесения новых ударов по Сирии, передает Reuters.

«Мы уверены в том, что нанесли урон сирийской программе [производства] химического оружия. Мы готовы сохранять давление, если сирийский режим продолжит испытывать наше терпение», — сказала Хейли.

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Она отметила, что армия США «в боевой готовности» и готова ответить на новые случаи применения химического оружия в Сирии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал международную политику США и союзников «хулиганством».

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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