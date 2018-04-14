В США объяснили цель операции в Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что США ведут военную кампанию в Сирии, чтобы противодействовать террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), передает РИА «Новости».

«Эта операция не является попыткой нарушения международного права. Наша цель в Сирии одна — поражение ИГ», — сказала Уайт.

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Ранее в Пентагоне рассказали о ситуации с химическими веществами после атаки в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.