Порошенко назвал удары западных стран по Сирии вынужденным, но оправданным шагом

Украинский президент Петр Порошенко назвал удар западных стран по сирийской территории вынужденным, но оправданным шагом. Об этом он написал в твиттере.

«Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это — справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности — химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей», — заявил Порошенко.

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По его словам, украинская сторона призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, чтобы не допустить такие «преступления» в будущем.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с ракетными ударами по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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