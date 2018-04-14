Стало известно время заседания СБ ООН по требованию России
Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ударам США и союзников по Сирии, в 18.00 мск, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.
С требованием провести заседание, посвященное ударам по Сирии, выступила Россия. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пообещала представить в СБ ООН доказательства незаконности действий США в Сирии. В свою очередь посол США в России Джон Хантсман назвал достоверными отчеты о химической атаке в Сирии, на основании которых США и союзники совершили удар по территории страны
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