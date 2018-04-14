В Генштабе готовы вернуться к вопросу о поставках С-300 в Сирию

Российская сторона может вернуться к вопросу о возможности поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Об этом сообщил руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА «Новости».

«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал Рудской.

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Ранее в Генштабе заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии.

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