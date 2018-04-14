В Госдуме отреагировали на удары США по Сирии

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США, нанося удары по Сирии, нарушают все международные нормы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, передает РИА «Новости».

«Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия», — сказал Шерин.

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По его словам, все усилия России просто пытаются помножить на ноль, а Россию пытаются «поставить на колени».

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

После заявления Трампа в Дамаске прогремела серия взрывов.