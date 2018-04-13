В Британии назвали «бесстыдной ложью» заявление Минобороны о химатаках

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Британия не причастна к атакам с использованием химического оружия в сирийской Думе, передает Reuters.

«Это абсурдная, бесстыдная ложь, это наихудшая из фейковых новостей, которую мы когда-либо получал от российской машины пропаганды», — сказала Пирс.

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Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с использованием химического оружия в Сирии была осуществлена при давлении со стороны Великобритании.

«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации. Белым Каскам указывалось, что именно с 3-го по 6-е апреля боевиками «Джейш аль-Ислам» будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска», — заявлял Конашенков.

По его мнению, подобное давление вызвало ответную реакцию правительственных войск.